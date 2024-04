Wegen der Neuverlegung einer Wasserhauptleitung muss die Langgasse in Höhe des Parkplatzes Gerbergasse bis zur neuen Halle des Weinguts Metzger ab Montag, 22. April, bis voraussichtlich Freitag, 3. Mai, voll gesperrt werden. Dies teilt die Stadtverwaltung mit. Der öffentliche Parkplatz in der Gerbergasse kann ungehindert genutzt werden. Die Vollsperrung wird jeweils abends und am Wochenende aufgehoben, sodass die Anlieger zu ihren Grundstücken fahren können.