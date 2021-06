Kunst braucht Titel – das gilt selbstverständlich auch für das Werk „Der Einkäufer“, das seit Montagabend auf dem Kreisel an der A6 bei Wattenheim steht. Bei ihm handelt es sich nicht um Kunst am Bau, sondern vielmehr um Kunst zur Kerwe. Was die bedeutet und wo „der Einkäufer“ mit seinem Wagen eigentlich hin will? Das sind Fragen, die sich nun in Wattenheim auftun – und die an dieser Stelle beantwortet werden sollen.

Die Stroh-Gestalt, die leicht gebeugt einen Einkaufswagen vor sich herschiebt, ist ein Werk des Wattenheimer Urgesteins und Basis-Art-Künstler Guido Schwalb. Die Idee für die Skulptur hatte Schwalb aus der RHEINPFALZ, in der über ein anarchisches Kunstwerk berichtet wurde, das plötzlich und ohne Ankündigung in Bremen aufgetaucht war. Schwalb griff zu Stroh und Bindedraht – und fertig war sein Werk, das bis zur Kerwe den Kreisel in Wattenheim zieren wird.

Ein bissl Kerwe geht immer, das ist die Botschaft, die verbreitet werden soll. Darf die Figur überhaupt stehen, wo sie steht? Aber klar doch! „Alles legal“, betont Dominik Gschwind, Vorsitzender des Wattenheimer Kerwekomitees. „Die Genehmigungen für das Aufstellen der Skulptur haben uns alle Behörden erteilt.“

Die Wattenheimer Kerwe 2021, das ist eine virtuelle Feier mit Musik, Ansprache des Bürgermeisters und einem Kerwegottesdienst (der ist live auf dem Sportplatz). Alles kann im Internet per QR-Code abgerufen werden. „Wir wollen, dass die Menschen an die Kerwe denken, mit uns feiern, aber auch auf Distanz bleiben“, so Gschwind. Die Skulptur von Schwalb auf dem Kreisel soll an das Fest am ersten Juli-Wochenende erinnern, das wegen Corona zum zweiten Mal ausfällt. „Den Einkaufswagen durften wir in Hettenleidelheim ausleihen“, berichtet der Kerwemacher.

Mal schauen, wann der Strohmann im Nachbardorf ankommt, um seinen Festtagsbraten im neuen Einkaufszentrum am Ortsrand zu beschaffen ...

Weitere Infos zur virtuellen Kerwe unter www.wattenheim.de