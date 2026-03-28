Mit einem Speicherbecken möchte das Erdbeerland Funck aus Eisenberg die Ernte sichern. Das Becken ist nicht die einzige Neuerung des Betriebs.

Wasser wird knapper und damit wertvoller. Im Zuge des Klimawandels und zunehmender Trockenperioden rückt der bewusste Umgang mit dieser Ressource immer stärker in den Fokus. Für die Landwirtschaft bedeutet das einen schwierigen Spagat: sparen, wo möglich – und dennoch müssen Felder ausreichend bewässert werden, wenn der Regen ausbleibt.

Projekt ist Herzensangelegenheit

Beim Erdbeerland Funck ist nun eine Anlage entstanden, die auf diese Herausforderung eine Antwort geben will. Im Bereich des Seltenbachs wurde in den vergangenen Monaten ein großes Becken angelegt, das mehr als 10.000 Kubikmeter Wasser speichern kann. Dieses dient der Tröpfchenbewässerung von Erdbeerpflanzen, die auf benachbarten Flächen in modernen Folientunneln wachsen.

Rund vier Hektar Land wurden dafür mit einer komplett neuen Infrastruktur ausgestattet. Die Investition in Höhe eines größeren sechsstelligen Eurobetrags soll den Betrieb langfristig sichern und zukunftsfähig machen. Für die Inhaber des Erdbeerlandes Funck auf dem Erlenhof, Rebecca Funck und Alexander Seiler, ist das Vorhaben weit mehr als eine wirtschaftliche Entscheidung – es ist eine Herzensangelegenheit.

Lange Transportwege

Bereits Ende der 1970er-Jahre legte der heutige Eisenberger Bürgermeister Peter Funck sein erstes Erdbeerfeld an – ausgerechnet in einer der kältesten Regionen der Umgebung. Viele hielten das damals für gewagt. Doch aus der Idee entwickelte sich ein erfolgreicher Betrieb, der heute zu den wichtigen Produzenten von Erdbeeren und Spargel in der Region zählt.

Dennoch sind die Herausforderungen geblieben. Besonders beim Erdbeeranbau ist das Wetter ein entscheidender Faktor. Zu viel Regen schadet den empfindlichen Früchten, zu wenig Wasser bremst das Wachstum. Hinzu kommt der enorme logistische Aufwand: Rund 200 Erntehelfer sind während der Saison im Einsatz, um die Früchte genau im richtigen Moment zu pflücken. Bis vor Kurzem gehörten auch lange Transportwege zum Alltag. Felder in der Vorderpfalz mussten mehrmals täglich für die Abfuhr der Ernte angefahren werden.

Bezahlung ist leistungsorientiert

„Wir haben unsere Mitarbeiter morgens mit dem Bus dorthin gebracht und abends wieder zurückgeholt“, berichtet Seiler. Auch die geernteten Erdbeeren mussten anschließend wieder nach Eisenberg transportiert werden, bevor sie in den Handel gelangten. Mit der Neuausrichtung des Betriebs gehört das nun der Vergangenheit an. Die Anbauflächen konzentrieren sich auf Bereiche rund um den Seltenbach sowie auf Areale zwischen Ebertsheim und Kerzenheim. Gleichzeitig wurde bis zu 80 Prozent auf den Anbau in Folientunneln umgestellt – mit spürbaren Vorteilen: Der Ertrag liegt etwa 20 Prozent über dem klassischen Freilandanbau. Schäden durch Starkregen werden deutlich reduziert, und die Bewässerung kann gezielt direkt an den Wurzeln erfolgen. Auch die Arbeitsbedingungen in den 36 neuen Folientunneln haben sich deutlich verbessert.

Auf einer Fläche von rund 4000 Quadratmetern wurden 36 Folienzelte und ein über 10.000 Liter fassender Wasserauffangbehälter gebaut. Foto: Helmut Dell

So profitieren die Erntehelfer, überwiegend aus Rumänien und Polen, von effizienteren Abläufen. Viele kommen seit Jahren regelmäßig nach Eisenberg. „Einer unserer Mitarbeiter ist seit 34 Jahren dabei“, sagt Funck. Bezahlt wird leistungsorientiert – über dem Mindestlohn, verbunden mit hohen Qualitätsansprüchen.

1000 Kilogramm schweren Folie

Parallel zur Ernte wird auch der Vertrieb professionell organisiert. Rund 150 Mitarbeiter wurden kürzlich geschult, um Erdbeeren aus Eisenberg an Verkaufsständen in der Region und in Rheinhessen anzubieten. Zudem wird der Großhandel beliefert, der gleichmäßige und planbare Liefermengen verlangt – ein weiterer Vorteil der Tunnelbewirtschaftung.

Der Bau des Wasserbeckens selbst war jedoch alles andere als einfach. Verzögerungen bei der Baugenehmigung führten dazu, dass die Arbeiten in eine regenreiche Phase fielen. Trotzdem wurde das Projekt mit großem Einsatz umgesetzt. Das Becken ist rund zwei Meter tief, die Ränder zusätzlich erhöht. Eine besondere Herausforderung war das Verlegen der rund 1000 Kilogramm schweren Folie, die das Wasser zurückhält. Mit Unterstützung von über 50 Helfern, darunter befreundete Landwirte, gelang es schließlich, die Folie passgenau zu verlegen. Während derzeit rund 200.000 Erdbeerpflanzen in die Tunnel umgesetzt werden, füllt sich das Becken nach und nach. Hierbei kommt bis Ende März nur Bachwasser in das Becken. Künftig soll vor allem gesammeltes Regenwasser aus den Tunnelanlagen die Versorgung sicherstellen.