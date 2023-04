Zu einem Wasserschaden ist es am Freitag in einer derzeit unbewohnten Wohnung in Grünstadt gekommen. Den Bewohnern des Erdgeschosses fiel nach Angaben der Polizei zunächst die tropfende Decke auf. Kurz darauf konnte mit dem Eigentümer der Wohnung und der Feuerwehr die Wohnung betreten werden. Das Wasser stand bereits mehrere Zentimeter hoch. Entstanden sei der Wasserschaden mutmaßlich dadurch, dass bei Renovierungsarbeiten die Wasserleitungen nicht vollständig abgedreht wurden. Es entstand ein höherer Sachschaden am Gebäude.