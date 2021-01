Von Hermann Schäfer

Im Pavillon der Eisenberger Grundschule ist ein großer Wasserschaden aufgetreten. Darüber hat Stadtbürgermeister Peter Funck (FWG) gestern informiert. Als Ursache nannte er ein Leck in den Heizungsrohren. Schäden habe es in den Toiletten gegeben, die repariert werden müssten. Betroffen von dem Schaden sind die beiden im Pavillon untergebrachten Gruppen der Kindertagesstätte St. Elisabeth. Auf Anfrage sagte Andreas Lill, Techniker der Werke der Verbandsgemeinde, die im Pavillion verlegten alten Gussrohre seien „zerfressen wie Papier“. Der Schaden müsse zunächst lokalisiert werden. Als nächstes würden die unteren Fliesen entfernt, der bereits durchnässte Estrich werde zum Trocknen angebohrt und auch die bereits in die Wand hoch gezogene Feuchtigkeit müsse zunächst trocknen, was erfahrungsgemäß etwa drei bis vier Wochen dauern könne.

Ein Gutachter sei vor Ort gewesen und die Schadenshöhe auf 30-40.000 Euro geschätzt, die eventuell von der Versicherung übernommen werden. Geeignete Fachfirmen würden für die anstehende Schadensbehebung beauftragt. Die beiden Kita-Gruppen seien bereits ins Stammhaus in der Sandstraße ausgelagert. Plan B, so der Stadtbürgermeister, sehe die vorübergehende Unterbringung der beiden betroffenen Kita-Gruppen im städtischen Thomas-Morus-Haus vor. Der Stadtbürgermeister lobte in diesem Zusammenhang die „voll motivierten“ Erzieherinnen, die die Situation hervorragend meisterten.