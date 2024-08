Ein Wasserrohrbruch hat nach Angaben der Verbandsgemeindeverwaltung Leiningerland am Donnerstag die Hauptstraße in Bissersheim geflutet. Nun ist mehrere Tage lang mit Behinderungen zu rechnen. Autos können den betroffenen Bereich in Höhe der protestantischen Kirche über die Raiffeisenstraße und die Bachgasse umfahren. Für Lastwagen ist die L520 zwischen Kirchheim und Großkarlbach gesperrt, Umleitungsschilder wird es vorerst nicht geben. Linienbusse fahren Bissersheim den Angaben zufolge derzeit nicht an.