Nach dem ersten Vorfall am Mittwoch ist die Leitung in der Ludwig-Maier-Straße am Donnerstag erneut gebrochen. Wieder hatten Anwohner stundenlang kein Frischwasser.

Die erste Meldung über einen Wasserrohrbruch in der Ludwig-Maier-Straße hat die Stadtwerke am Mittwoch gegen 16 Uhr erreicht. Daraufhin haben sie sofort die betroffene Leitung abgedreht und in Zusammenarbeit