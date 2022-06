Ab Donnerstag wird im Freibad Hettenleidelheim wieder Wassergymnastik angeboten. Kursleiterin Elke Schattner erklärt, wieso der Sport für jeden geeignet ist.

Im Schwimmbad in Hettenleidelheim startet am Donnerstag um 11 Uhr ein neuer Aqua-Kurs im Nichtschwimmerbecken. Die Vorteile sind für Kursleiterin Elke Schattner klar: „Wassergymnastik ist wirklich für jeden geeignet. Auch für Menschen, die ein bisschen mehr Körpergewicht haben – weil man gegen den Wasserwiderstand arbeitet, und das ist unheimlich gelenkschonend.“ Also ist der Kurs auch offen für sämtliche Altersgruppen, da „jeder so viel Gas geben kann, wie er gerade möchte“, fügt Schattner hinzu.

Der Kurs dauert insgesamt 30 Minuten und startet zunächst mit einer Aufwärmphase, gefolgt von einem kleinen Ausdauer-Ganzkörpertraining. Er endet mit einem Stretching zum Abschluss. Vorkenntnisse sind keine nötig, wie Schattner betont: „Es ist nichts dabei, wo man sich kopfmäßig anstrengen muss. Es sind leichte Übungen, die jeder machen kann.“

Die nötige Motivation liefert die passende Musik. Eine vorherige Anmeldung ist nicht nötig. Die Kursgebühr ist im Eintrittspreis für das Freibad enthalten. Dieser beträgt für Erwachsene 4,50 Euro und für Personen unter 18 Jahren 2 Euro. Es werden insgesamt neun Trainingseinheiten im Zeitraum vom 30. Juni bis zum 25. August jeweils donnerstags von 11 bis 11.30 Uhr angeboten. Ein Einstieg ist jederzeit möglich. Da der Kurs in flachem Wasser abgehalten wird, ist er auch für Nichtschwimmer geeignet.