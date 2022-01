Die Verbandsgemeindewerke Leiningerland haben mittlerweile herausgefunden, dass die Belastung mit coliformen Keimen im Rohwasserbehälter des Wasserwerks entsteht. Eine UV-Anlage zur Wasseraufbereitung soll alsbald Abhilfe schaffen.

Die coliformen Keime waren im November erstmals aufgetreten. Seit dem 12. November wird deshalb das Trinkwasser in Carlsberg und Hertlingshausen gechlort. Nun hat man die Ursache gefunden: Im Rohwasserbehälter gibt es undichte und poröse Stellen in der Betonwand und den Leitungen. An der genauen Eingrenzung der Schäden werde derzeit gearbeitet, sagt Werkleiter Ralf Keller. Der Rohwasserbehälter liegt zwischen den Tiefbrunnen und dem Wasserwerk Carlsberg.

„Das geförderte Brunnenwasser, das vor der Zuführung zu den Aufbereitungsanlagen des Wasserwerks gesammelt wird, ist nicht die Quelle der Verunreinigung“, erklärt Keller weiter. Er kündigt an, dass der Rohwasserbehälter in naher Zukunft grundlegend saniert und das Volumen um 100 Kubikmeter erweitert werden solle. Parallel dazu werde in etwa vier Wochen im Wasserwerk Carlsberg eine UV-Anlage zur Wasseraufbereitung in Betrieb genommen. Diese nutze den physikalischen Prozess der Bestrahlung mit ultraviolettem Licht zur Wasseraufbereitung. Das Licht eigne sich dank seiner keimtötenden Wirkung gut dafür. Die UV-Bestrahlung sei ein in der öffentlichen Trinkwasserversorgung praxiserprobtes Desinfektionsverfahren, bei dem auf die Zugabe von Chemikalien wie Chlor verzichtet werden könne, so Keller weiter. Damit könne die Chlorung im Wasserwerk Carlsberg alsbald beendet werden, es werde keine weiteren Geruchs- und Geschmacksbeeinträchtigungen des Wassers mehr geben. Die Werke werden in die UV-Anlage rund 40.000 Euro investieren.