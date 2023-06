Ein Opel Corsa ist am Samstagabend in Kirchheim laut Polizei in eine Verkehrsinsel gekracht. Der Kleinwagen wurde dabei so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Die Beamten hoffen nun vor allem auf Hinweise zu Fahrmanövern, die sich die junge Frau am Lenkrad des grauen Autos kurz vorher auf der B271 geleistet haben soll. Den Angaben einer Zeugin zufolge hat sie, aus Richtung Kallstadt kommend, in Herxheim am Berg am Ortseingang zunächst ein anderes Fahrzeug rechts überholt. Und anschließend auch noch einen Fahrradfahrer überholen wollen. Dabei soll sie in einem großen Bogen auf die Gegenfahrbahn ausgeschert sein, obwohl ihr dort ein Wagen entgegenkam. Dessen Fahrer oder Fahrerin musste daher bremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Die Polizei sucht nun diese Person sowie den Fahrradfahrer, denn sie ermittelt gegen die Corsa-Fahrerin wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Straßenverkehrsgefährdung. Hinweise an die Inspektion in Grünstadt, Telefon 06359 93120, E-Mail pigruenstadt@polizei.rlp.de.