Mit dem Monatswechsel ändern sich im Grünstadter Rathaus die Bürgerservice-Zeiten. Seit Anfang Juli war die wichtigste städtische Anlaufstelle vermehrt besonders früh geöffnet, dafür gab’s Einschränkungen an den Nachmittagen. Vor dem Hintergrund des Klimawandels und Meldungen zu hitzebedingten Todesfällen sollten Menschen ihre Behördengänge im Hochsommer während der kühleren Stunden erledigen können. Das Modell kam laut Verwaltung nach verhaltenem Start so gut an, dass es bis in den September verlängert wurde. Ab Oktober gelten nun aber wieder die früheren Zeiten: an allen Werktagen von 8.30 bis 12.30 Uhr, dienstags außerdem von 14 bis 16 und donnerstags von 14 bis 18 Uhr.