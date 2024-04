Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Bald können im Eisenberger Waldschwimmbad wieder Bahnen gezogen werden. Am 1. Mai soll die Badesaison beginnen. Die Vorbereitungen laufen daher gerade auf Hochtouren. Was der Stand der Dinge ist – und was sich im Bad ändern wird.

Welche Öffnungszeiten sollen für die anstehende Badesaison gelten?

Regulär öffnet das Bad um 8 Uhr morgens. Zweimal aber haben Frühschwimmer die Möglichkeit,