Für Schlagzeilen hat dieser Tage ein US-Amerikaner mittleren Alters gesorgt. Der Mann war als Tourist im Vatikan unterwegs und hatte wohl schwer darauf gehofft, dass er dort den Papst treffen beziehungsweise wenigstens irgendwie sehen würde. Als man ihm dort klarmachte, dass Franziskus da leider gerade unpässlich sei, sei der Mann sehr, sehr zornig geworden und habe eine der Büsten umgeschmissen, wie die italienische Zeitung „Il Messaggero“ schreibt. Dann sei er davongelaufen und habe auf der Flucht noch eine Marmorstatue umgeworfen, ehe Sicherheitskräfte dem Treiben ein Ende bereiteten.Vorab: Benjamin Fiege und Helmut Dell waren es nicht. Die beiden RHEINPFALZ-Autoren waren dieser Tage ebenfalls in der ewigen Stadt. Getrennt voneinander zwar, aber an dieser Stelle füreinander bürgend. Klar, beide auch in touristischer Funktion, aber eben keine Amerikaner und daher sollte jedweder Verdacht denn auch ausgeräumt sein.

Beide sind dem Vernehmen nach bei ihren jeweiligen Vatikan-Besuchen auch deutlich souveräner mit der Nachricht umgegangen, dass der Papst (mal wieder) keine Zeit hatte, um mal eben für einen Espresso oder Ginseng-Kaffee (Geheimtipp!) aus seiner Kemenate zu kommen. Derlei VIP-Meetings sind in der Kirchensteuer augenscheinlich leider nicht mitinbegriffen. Die kommt einem dann doch schnell in den Sinn, wenn man sich im Petersdom umschaut, der selbst Franz-Peter Tebartz-van Elst oder dem einen oder anderen Fernseh-Intendanten ein bisschen zu prachtvoll-protzig daherkommt.

Wer noch nicht in Rom war, kann sich die Stadt als eine Mischung aus Pirmasens (die Hügel!) und Eisenberg (der Vicus! die vielen Steine!) vorstellen. Ganz hübsch, wenn auch ein bisschen überlaufen, da hat man in Pirmasens und Eisenberg dann doch mehr Beinfreiheit (zweiter Geheimtipp!). Und natürlich wird man hier wie dort überflutet mit Eindrücken. Für jeden Eisenberger natürlich ein Traum: Raser-Probleme kennt man in Rom nicht. Überall Stau, da geht fast nur Schrittgeschwindigkeit, das fällt dem Eisenberger positiv auf.

Mysteriös bleibt, wie es der Römer schafft, sich durch die engen Straßen zu bewegen, die von neunstöckigen Wohnhäusern umgeben sind und mit unzähligen längs- und querstehenden Motorrollern zugeparkt sind. Viel Gewusel, man muss höllisch aufpassen, als Autofahrer stets bremsbereit sein und am besten immer Blickkontakt mit den weiteren Verkehrsteilnehmern suchen (dritter Geheimtipp, aber: trotzdem aufpassen). Für Sie getestet.

Wenn es in Rom eng wird, ist Vorsicht geboten. Da ist schnell mal der Geldbeutel weg. Samt Kreditkarten und Papiere (ebenfalls leider für Sie getestet). Was dann folgt, ist ein Irrlauf, um die Polizei – die möglicherweise rund um den Vatikan gerade enttäuschte Touristen dingfest macht – zu finden und die Sache zur Anzeige zu bringen. Und dann ab zur deutschen Botschaft. Also, am Besten alle Originale sicher im Safe verstauen (vierter Geheimtipp) und nur mit Kopien auf Tour gehen.

Abschauen sollte man sich die Kaffeekultur. Einfach mal an der Ecke einen Espresso für kleines Geld trinken (fünfter Geheimtipp), ins Gespräch kommen und wieder weiter. Vielleicht auch eine gute Idee fürs Wochenende.

Ein kaffeereiches Wochenende wünschen Ihnen Benjamin Fiege und Helmut Dell