Der Tiefenthaler Ortsgemeinderat hebt die Gebühren fürs Dorfgemeinschaftshaus an. Wegen steigender Kosten werden pro Raum nun 70 Euro Tagesmiete verlangt, die Nebenkostenpauschale beträgt 100 Euro. Die Vorgaben sollen aber noch detailliert überarbeitet werden. So geht es zum Beispiel um die Frage, was zu zahlen ist, wenn ein Raum nur stundenweise belegt wird, oder was die Küchennutzung kostet. „Der Bauausschuss und die Fraktionen sollen Vorschläge erarbeiten“, sagt Bürgermeister Edwin Gaub (CDU).