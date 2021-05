Es war der 13. Oktober, nein, kein Freitag, aber manchmal reicht es offensichtlich auch, wenn der 13. Tag eines Monats auf einen Dienstag fällt. Mein Mann und ich kamen mittags von gemeinsamen Besorgungen heim, und da wurden wir nicht nur von unseren Katzen begrüßt. Es war noch etwas anderes da: ein Dauerton.

Er schien aus der Wand zwischen Flur und Wohnzimmer zu kommen, war besonders laut, wenn man im Türrahmen zur guten Stube stand. Mein Göttergatte hörte ihn zuerst – falsch: Unsere Stubentiger hatten bereits die Ohren angelegt. Bei mir hat es einen Moment gedauert, bis ich ihn wahrnahm. „Was für ein Ton?“, fragte die Oma stirnrunzelnd. Ungläubig tasteten wir die Wand ab, klopften auf den Rauputz. Irgendein elektrisches Gerät musste Schuld sein. Wir schalteten nacheinander sämtliche Sicherungen aus. Keine Veränderung. Schließlich kappten wir die Stromversorgung des ganzen Hauses. Alles dunkel, alles leise – bis auf den nervigen Ton. Ohne Unterbrechung: rund 6000 Hertz in 74 Dezibel, wie eine Handy-App verriet.

Mein Mann bekam Kopfschmerzen, ich wurde kribbelig. Die Oma fragte: „Ist der Ton immer noch da?“ Naja, vielleicht geht das Geräusch ja wieder weg, wenn wir nur lange genug warten. Es blieb. Ob irgendwo in der Nähe ein 5G-Sendemast in Betrieb gegangen ist und ein Magnetfeld erzeugt, das Leitungen im Türsturz zum Schwingen bringt?

Bundesnetzagentur verweist an den Kreis

Nach einigen Stunden Beschallung rief ich bei der Bundesnetzagentur an. Die konnte mir nicht weiterhelfen. Eine freundliche Dame verwies mich an die Untere Immissionsschutzbehörde des Landkreises. Da war telefonisch niemand zu erreichen, also schrieb ich eine E-Mail. Eine Antwort blieb erstmal aus. Am nächsten Tag erhielt auch der Ortsbürgermeister elektronische Post von mir, in der Hoffnung, dass er die rettende Idee hat. Er hatte keine, wie ich wenige Minuten später erfuhr.

Vom Kreis hatte ich noch immer nichts gelesen und die Nachbarn, die ich fragte, hörten in ihren Häusern keinen Dauerton. Apropos hören: Nach rund 40 Stunden war auf einmal Ruhe im Erdgeschoss. Der Dauerton war so plötzlich wieder verschwunden, wie er aufgetaucht war. Also schrieb ich der Immissionsschutzbehörde und dem Bürgermeister, dass sie sich entspannt zurücklehnen könnten und nicht weiter nach der Ursache zu forschen bräuchten. Auf diese E-Mail reagierte der Kreis am darauffolgenden Tag – mit dem Hinweis, ich möge mich doch an die Bundesnetzagentur wenden. Na super! Wenn der Ton noch da wäre, hätte es also auch keine wirkliche Hilfe gegeben.

Auf alten Fotos sind keine Leitungen zu sehen

Und dann das Unfassbare: Am vorvergangenen Sonntag war der Ton wieder da, diesmal mit etwa sieben Kilohertz und irgendwie noch lauter. Zum Glück hatte ich einen Termin und konnte das Haus für ein paar Stunden verlassen. Mein Mann bekam wieder Kopfschmerzen. Oma nahm per WhatsApp Anteil: „Ihr Armen! Wo kommt der Ton bloß her?“ Als ich wiederkam, hatte mein Gatte alte Fotos vom Bau unseres Eigenheims hervorgekramt. Demnach sind über der nervigen Tür zum Wohnzimmer keine Leitungen in der Wand, die in Schwingungen versetzt werden könnten. Wir zogen einen Nachbarn, der im Baugeschäft tätig ist, zu Rate. Er wollte uns am nächsten Tag ein professionelles Schallmessgerät vorbeibringen, um den Ton exakter lokalisieren zu können. Auch empfahl er uns, sich mit der Gebäudeversicherung wegen eines Lärmgutachtens in Verbindung zu setzen. Der Nachbar zeigte sich allerdings überzeugt, dass das Geräusch nicht von außen kam, sondern der Ursprung im Haus zu finden sei.

Mein Mann suchte daraufhin noch intensiver. Mit dem Ohr an der Wand ging er in die Knie und stellte fest, dass der Dauerton weiter unten lauter wurde. Am Boden angekommen, lag ihm eine Spielzeugmaus im Weg. Er wollte sie zur Seite legen und fing plötzlich schallend an zu lachen: Das kleine graue Ding fiept, sobald es bewegt wird. Weil unsere Katzen es aber gern im Trinknapf baden, war die Elektronik im Bauch der Maus korrodiert. Nachdem sie ausgeweidet war, verschwand der Dauerton – so plötzlich, wie er gekommen war.