Wer lernen will, wie man mit Pfeil und Bogen umgeht, muss nicht zu Robin Hood in den Sherwood Forest. Der SV Ramsen bietet regelmäßig Kurse für Einsteiger an. Die Anfänger lernen dabei etwas über Wurfarme und das dominierende Auge.

Bei Henrik Sauer sieht Bogenschießen einfach aus. Mit der linken Hand hält er seinen Bogen fest, mit der rechten zieht er etwas an der Sehne. „Das ist die Vorspannung“,