Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Auf Achse (2): Wer zum ersten Mal in den Campingurlaub fährt, wird merken, dass das mit dem Packen gar nicht so einfach ist. Kommt man an, merkt man schnell, was man vergessen hat – und oft sind gerade die kleinen Dinge wichtig.

Taschenlampe

Auf dem Campingplatz gibt es Waschhäuser, die man rund um die Uhr benutzen kann, um auf die Toilette zu gehen. Wer nachts mal für kleine Camper muss, tappt da auch mal im Dunkeln.