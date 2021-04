Nach welchem Modus gekegelt wird, ist im Grunde egal. Wichtig ist nur, dass klar kommuniziert wird.

Wer beim Kartenspiel „Uno“ zwei Karten ziehen muss, weil er eine „+2“-Karte gezogen hat, kann mit einer weiteren Karte dieser Art kontern, dann muss der Nächste vier Karten ziehen, oder? So spielen es wahrscheinlich die meisten, immerhin ist das beim Mau-Mau auch so, wenn man eine 7 zieht. In der Uno-Anleitung steht allerdings, dass das so nicht geht. Wer mit einem alten Mau-Mau-Spieler versucht, die offizielle Uno-Regel auszudiskutieren, wird vermutlich scheitern. Auch wenn Uno ein ganz anderes Kartenspiel ist, wird er die Mau-Mau-Regeln verteidigen. Genauso verhält es sich mit den zwei Spielmodi der Kegler. Wenn sich die beiden Verbände wieder annähern wollen, muss vorher klar sein, wie gespielt wird. Das geht nur mit Kommunikation. Die Vereine müssen die Karten auf den Tisch legen und ehrlich sagen, was sie wollen. Denn am Ende geht es doch allen um den selben Sport.