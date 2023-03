Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Eine Trauerfeier hat am Dienstag in Eisenberg für Verwunderung gesorgt: Mehrere Dutzend Mitglieder der Türkisch-Islamischen Gemeinde standen auf dem Gelände vor der Moschee, um zu beten. Sind solche Trauerfeiern in Zeiten von Corona gestattet?

Dinge, an die man vor einem Jahr keinen Gedanken verschwendet hätte, geben in Corona-Zeiten Anlass zur Verunsicherung: Wie viele Menschen dürfen an Trauerfeiern teilnehmen? Und wer darf überhaupt