Die Mitglieder des Eisenberger Werksausschusses nahmen in ihrer jüngsten Zusammenkunft das Wasserwerk in der Adenauerstraße und die Kläranlage in Augenschein. Beide Einrichtungen bilden einerseits das Fundament für die lebenswichtige Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser und andererseits die Entsorgung und Klärung der Abwässer.

Weitreichende Veränderungen wird es demnächst im Wasserwerk geben. Derzeit sei man noch in der Planungsphase, sagte Wassermeister Karlheinz Seyb. Bis zur endgültigen Fertigstellung werde es drei bis vier Jahre dauern. In dieser Zeit werde die gesamte Steuerung der Anlage auf den neuesten Stand der Technik gebracht. Die aktuelle Kostenschätzung bewegt sich bei dieser Investition auf rund 2,5 Millionen Euro, wie in der vorangegangenen Sitzung des Gremiums bekannt wurde. Die Schaltschränke aus den 1970er und 1980er Jahren seien veraltet und nicht mehr zeitgemäß, sagte VG-Werkleiter Andreas Lill zu Beginn der Führung. Trotzdem sei die Anlage immer noch voll funktionstüchtig, aber mit einem hohen Aufwand verbunden, betonte Lill.

Wenn alles wie geplant fertig ist, wird die Schalthäufigkeit reduziert, das bedeutet, dass sich die Pumpen weniger als derzeit ein- und ausschalten und somit auch weniger Strom verbrauchen. Am eigentlichen Aufbereitungsverfahren des Wassers ändere sich aber nichts, so Lill. Die Erneuerungsarbeiten werden zwar während des laufenden Betriebs ausgeführt, die Wasserversorgung werde aber aufrecht erhalten, so der Wassermeister. Das heißt, der Verbraucher merkt überhaupt nichts von diesen Arbeiten, denn das Wasser fließe wie gewohnt aus der Leitung.

Im Wasserwerk Adenauerstraße wird das Wasser aus den beiden Waldbrunnen so aufbereitet, dass es der Trinkwasserverordnung entspricht. Stündlich werden rund 220 Kubikmeter Wasser gefördert, dessen ph-Wert 6,8 kalkaggressiv sei, erläutert Wassermeister Seyb. Durch die technische Aufbereitung wird schließlich ein ph-Wert von 7,6 erreicht. Zur Erklärung: Je kleiner der ph-Wert ist, desto saurer ist das Wasser. Die Säure würde die Leitungen im Versorgungssystem und in den Hausleitungen, insbesondere aus Kupfer, angreifen. Vom Wasserwerk aus werden die drei Hochbehälter Hochzone mit 1700 Kubikmeter Fassungsvermögen, Mittelzone (1300 Kubikmeter) und Niederzone (1000 Kubikmeter) befüllt. Diese ermöglichen den entsprechenden Druck, damit das Trinkwasser in allen Haushalten des Versorgungsgebietes gleichmäßig ankommt.

Abschließend wies der Wassermeister darauf hin, dass es sich beim Trinkwasser um das bestüberwachte Lebensmittel handele.

Kläranlage: Elektrik wird verbessert

Auch in der 100 Meter vom Wasserwerk entfernten Kläranlage gibt es immer wieder Neuerungen. Nach den umfangreichen Investitionen am Faulturm wird auch hier die Elektrik auf den neuesten Stand gebracht. Die Arbeiten ziehen sich aber zeitlich in die Länge, da es zunächst Lieferschwierigkeiten beim Material gab und jetzt an Handwerkern mangele, beklagte Klärmeister Udo Philippi. Zusammen mit seinem Kollegen Martin Gabel führte er die Ausschussmitglieder durch die gesamte Anlage.

Beide erläuterten an den einzelnen Stationen anschaulich die jeweiligen mechanischen und biologischen Vorgänge von der Ankunft des Abwassers über die verschiedenen Klärbecken bis hin zum sauberen Wasser, das in den Eisbach fließt. Interessant auch die täglich rund 30 Kubikmeter Schlamm, die von Zeit zu Zeit abgefahren und nach den derzeitigen Bestimmungen noch zur Düngung auf Äckern ausgebracht werden. Falls sich diese Verordnungen künftig ändern würden, müsste der anfallende Schlamm der kostenintensiveren Verbrennung zugeführt werden.