Nicht in Berlin, sondern vom heimischen Wohnzimmer aus haben die Delegierten den Parteitag der CDU mitverfolgt und über den neuen Parteivorsitzenden abgestimmt. Wie kommt Armin Laschet bei ihnen an und wie haben sie die Zeit vor dem PC sonst noch so genutzt?

Um nicht die ganze Zeit nur untätig vor dem Tablet sitzen zu müssen, hat Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld, einer der rheinland-pfälzischen Delegierten, 30 Hemden während des Parteitags gebügelt. Ein Aufmerksamkeitsdefizit sei dadurch aber nicht entstanden. „Das hat hervorragend funktioniert. Ich konnte das aber auch jederzeit unterbrechen“, sagt der Haßlocher verschmitzt. Jedoch sollte ein solcher digitaler Parteitag ein Ausnahmefall bleiben. Schließlich seien auch persönliche Zusammenkünfte wichtig. Ihlenfelds erste Wahl war Norbert Röttgen, „weil er am besten für eine moderne CDU steht, die ja auch den Spagat zwischen Klimaschutz und Wirtschaft hinbekommen will“. Röttgen sei als Außenseiter angetreten, habe aber einen achtenswerten Erfolg erzielt, findet der Landrat. Im zweiten Wahlgang habe er für Friedrich Merz votiert, obwohl ihn dessen Rede nicht überzeugt habe. „Mit Laschet kann ich auch gut leben“, bekräftigt Ihlenfeld. Er traue ihm zu, die verschiedenen Strömungen in der Partei gut zusammen zu vereinen.

Ihlenfeld: Spahn als Kanzlerkandidat

Jens Spahn habe durch sein Wahlplädoyer für Laschet in der Aussprache keine gute Figur abgegeben. Da die rheinland-pfälzischen Kandidaten bei den Vorstandswahlen gute Ergebnisse eingefahren hätten, sei der Parteitag mit Blick auf die Landtagswahlen gut verlaufen. Bei der Bundestagswahl setzt Ihlenfeld auf den CSU-Vorsitzenden Markus Söder als Kanzlerkandidat. Wenn die CDU einen Kandidaten stellen wolle, trete er für Spahn ein. Der Parteitag habe gezeigt, dass die CDU keine Angst haben müsse vor der Zeit nach Merkel, findet Ihlenfeld.

Steiniger: Merz als Favorit

Bundestagsabgeordneter Johannes Steiniger hat den Parteitag von seinem Wohnzimmer in Bad Dürkheim aus mitverfolgt. Er bescheinigt dem neu gewählten Vorsitzenden Laschet, eine sehr gute Rede gehalten zu haben, nichtsdestotrotz hielt Steiniger in den beiden Wahlgängen an seinem persönlichen Favoriten Friedrich Merz fest. Steiniger hofft, dass Laschet den wirtschaftsliberalen und konservativen Flügel der CDU bei der Parteiarbeit entsprechend berücksichtigt. Er traue ihm das jedoch zu, schließlich könne man in Laschets Kabinett in Nordrhein-Westfalen die entsprechenden Strömungen wiederfinden. Steiniger bedauert, dass Merz ein Angebot zur Kandidatur für das CDU-Präsidium ausgeschlagen habe. Die Frage der Kanzlerkandidatur werde jetzt in den Gesprächen von Laschet und Söder entschieden.

Es „södert“ sehr an der CDU-Basis

„Auch wenn ich Friedrich Merz gewählt habe, gilt es nun als CDU geschlossen zu sein“, sagt CDU-Kreisvorsitzender und Landtagskandidat Markus Wolf. Schließlich könnten die anstehenden Wahlen nur im Team gewonnen werden. Alle guten Themen aus dem Kandidatenprozess der letzten Monate müssten nun aufgegriffen werden: Die Fragen der Wirtschaft und der klaren Profilierung von Friedrich Merz sowie die Modernisierung der CDU und Fragen des Klimaschutzes von Norbert Röttgen. Hierzu habe gerade Laschets Schluss-Statement eine gute Basis geliefert. Wolf bedauert, dass sich Merz nicht für eine Kandidatur des CDU-Präsidiums bereiterklärt hatte und stattdessen den Posten des Wirtschaftsministers anstrebt. „Mit Peter Altmaier haben wir ja schon einen guten Minister. Das fände ich schwierig.“ Die Frage der Kanzlerkandidatur sollten jetzt Laschet und Söder miteinander klären. Zwangsläufig auf einen von beiden müsse es aber auch nicht hinauslaufen, findet Wolf, der sich hier nicht festlegen wollte.

Scarmato: Laschet performt besser

Der Grünstadter CDU-Ortsverbandschef Mimmo Scarmato und Frank Rüttger, der den CDU-Gemeindeverband Leiningerland vorsteht, waren zwar nicht als Delegierte dabei, eine Meinung zum neuen Mann an der CDU-Spitze haben sie aber natürlich trotzdem. Scarmato sagt: „Laschet hat beim Parteitag mit seiner Rede punkten können, er hat besser performt, das hat letztlich wohl den Ausschlag zu seinen Gunsten ausgemacht. Er kam sympathischer rüber.“ Merz hingegen sei ein Mann, der auch mal „klare Kante“ gebe, der polarisiere, manchmal allerdings zu missverständlichen Aussagen neige, was ihm in dieser Situation letztlich Stimmen gekostet habe. Scarmato betont allerdings, dass die Kanzlerfrage damit aus seiner Sicht noch nicht entschieden ist, sich dieses Duell jetzt wohl zwischen Laschet und Söder entscheiden müsse.

„Mit der Entscheidung ist jetzt zumindest einmal eine der wichtigen Fragen innerhalb der CDU beantwortet“, sagt Frank Rüttger, der dem CDU-Gemeindeverband vorsteht. „Wir haben auf der kommunalen Ebene keine Priorisierung für einen der Bewerber gehabt.“ Letztlich sei wohl innerhalb der CDU-Mitglieder im Leiningerland ein ähnliches Ergebnis zu erwarten gewesen, wie es jetzt gekommen ist.