Was möchte ich werden? Was möchte ich mal machen? Fragen, die viele Schulabgänger beschäftigen. Warum nicht eine Ausbildung machen, sagt die Gießerei Gienanth. Einer der größten Ausbildungsbetriebe der Region will neue Wege gehen, um Auszubildende anzuwerben.

Mit einem Zukunftstag will das Traditionsunternehmen Gienanth neue Wege gehen. „Wir wollen den Schülern, deren Freunden und Eltern zeigen, wer und was wir sind“, umschreibt Gienanth-Ausbildungsleiter Karlheinz Holtzhäuser die Zielsetzung.

Bei der Veranstaltung können Besucher den aktuellen Auszubildenden direkt über die Schulter schauen: Am Schraubstock, bei der Montage von Bauteilen, an der Fräsmaschine oder beim Abformen von Modellen zur Herstellung von Gussteilen.

Bei Gienanth stehen in diesem Jahr zwölf Ausbildungsplätze zur Verfügung, noch sind nicht alle besetzt. Ausgebildet werden etwa technische Modellbauer, Gießereimechaniker, Instandhaltungsmechaniker, Fachkräfte für Lagertechnik oder Elektroniker. Das Unternehmen orientiert sich da am eigenen Bedarf. Heißt: „Bei guten Abschlussergebnissen steht den Berufsneulingen Tür und Tor offen“, so Alexia Schneider, die im Unternehmen für die Personalentwicklung verantwortlich ist. Die Haltung der Gießerei-Gruppe spiegele sich in der Belegschaft wider, im Unternehmen seien viele ehemalige eigene Auszubildende mittlerweile in mittleren und höheren Führungsfunktionen. Einige hätten nach der Ausbildung auch den Schritt der Weiterbildung eingeschlagen und viele kamen nach diesen Exkursionen wieder zurück, so der Ausbildungsleiter.

Fachkräftemangel entgegenwirken

Holtzhäuser hat in seinen 23 Jahren als Ausbilder, darunter 13 Jahre bei Gienanth, über 500 Auszubildende betreut. Er berichtet, das darunter auch einige die erfolgreichsten Berufsabschlüsse im Bereich der IHK Pfalz beziehungsweise auf Landesebene absolviert haben. „Das erfüllt mich mit Stolz“, so Holtzhäuser.

Klar: Der Zukunftstag ist auch eine Aktion, um etwas gegen den Fachkräftemangel zu tun. Den spüre man derzeit auch deutlich bei dem Eisenberger Unternehmen, sagt Isabel Dusch von der Personalabteilung. Zwar habe man schon immer ausgebildet, die Lücke könne derzeit aber kaum geschlossen werden. In den vergangenen Jahren wird daher nochmal mehr der Fokus auf das Thema gelegt. 2019 hat das Unternehmen etwa eine Ausbildungswerkstatt eröffnet. Denkmalgeschützte Gebäude aus dem 19. Jahrhundert wurden damals komplett entkernt. Rund 10 Tonnen Bewehrungsstahl wurde in dem etwa 400 Quadratmeter großen Werkstattbereich verbaut. Die historische Außenfassade blieb in ihrer Ursprünglichkeit belassen, um den Charme der historischen Gemäuer im Ensemble mit dem Herrenhaus zu erhalten. Eine Million Euro ließ sich das Unternehmen das Projekt damals kosten.

Heute wird dort nicht nur ausgebildet, es findet auch regelmäßig Berufsschulunterricht hier statt, eine Werkschule. Dort werden theoretische Ausbildungsinhalte vertieft, Schwachstellen der Azubis aufgearbeitet und nicht zuletzt konzentriert auf die Prüfungen vorbereitet.

Termin

Der Zukunftstag bei Gienanth findet statt am Freitag, 30. JuliJuli, zwischen 13 und 17 Uhr. Besucher müssen sich an der Pforte von Tor eins anmelden.