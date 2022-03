In Eisenberg ist es in der Nacht auf Montag offenbar zu einer Auseinandersetzung gekommen, die einen Polizeieinsatz notwendig machte. In den sozialen Netzwerken kursierten wilde Gerüchte – von einer Messerstecherei und auch einem Schuss, der gefallen sein soll, war die Rede. Das Ganze soll sich am Marktplatz abgespielt haben. Von der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern und der Polizei Kirchheimbolanden wurde gestern auf Nachfrage nur bestätigt, dass es einen Einsatz am Marktplatz gab. Nähere Informationen dazu waren aber nicht zu bekommen. Von der Verwaltung war indes zu hören, dass einer ihrer Mitarbeiter später Blutspuren entfernen musste.