Lehrer Oliver Satter steht im Schulgarten der Integrierten Gesamtschule in Grünstadt und freut sich darüber, was die Schüler hier geschaffen haben. Bei einer Projektwoche haben Schüler der fünften und sechsten Klasse den Garten vor den Ferien insektenfreundlicher gemacht. Doch er hat auch auch Ideen, was jetzt nach den Ferien mit dem Garten passieren könnte.

Oliver Satter, Lehrer für Deutsch und Geschichte, ist ein Naturfreund und hat genaue Vorstellungen davon, wie es mit dem Schulgarten im Herbst weitergehen könnte. Jeder Lebensraum im neuen Garten könnte mit einem QR-Code versehen werden, sagt der Lehrer. Die Schüler sollen diesen dann abscannen und so Informationen über den jeweiligen Lebensraum und seine Bewohner erhalten können. Die Erstellung der Codes und die Sammlung der dazugehörigen Informationen könne man auch in den Unterricht einbinden, sagt Satter. Auch einen Klostergarten könnte sich der Lehrer gut vorstellen.

Im Schulgarten – um den sich das Hausmeister-Team in den Sommerferien gekümmert hat – stehen hinter einem selbstgebauten niedrigen Zaun Blumen und Apfelbäume, die Insekten Nahrung bieten. Dahinter haben die Kinder aus Weinkisten und Lehm ein großes Insektenhotel gebaut, das vor allem für Bienen geeignet ist. Sie haben aber auch an die anderen Tiere gedacht. So bauten die Schüler Trockenmauern, auf denen sich Eidechsen sonnen können und Steinhaufen als Versteckmöglichkeit für Spinnen und Käfer. Auch Weinreben haben die Kinder gepflanzt, an denen sogar Trauben hängen. Mit Steinen und Mörtel bauten die Schüler eine Kräuterspirale und pflanzten dort unter anderem Minze, Basilikum und Stevia an. Diese Kräuter könnten auch in der Schulküche Verwendung finden, erwähnt Satter. Die Lehrer hätten die Kinder bei ihrer Arbeit im Garten unterstützt, aber das allermeiste selbst machen lassen, sagt Oliver Satter.

Erst nicht so angetan

Die Schüler seien von seiner Idee, einen Schulgarten zu gestalten, zunächst nicht so angetan gewesen. Später habe er aber erkannt, wieviel Spaß sie an der Arbeit im Garten hatten, berichtet Satter. Der Lehrer erhofft sich von dem Projekt, dass die Kinder einen besseren Bezug zur Natur bekommen und mehr darüber wissen wollen.

Die Schüler haben bei ihrem Werk auch den Schulhof nicht vergessen. Dort haben sie Hochbeete gebaut: Im „Nasch-Beet“ pflanzten sie unter anderem Erdbeeren an. Im „Limo-Beet“ kann man alles finden, was man für eine gute Limonade braucht. Sogar an ein „Pizza & Pasta-Beet“ wurde gedacht. Dort wächst jetzt unter anderem Oregano.

Laut Satter wurde das Projekt von Geldern der Schule, Spenden der Eltern und Sachspenden von Unternehmen finanziert. Die Eltern spendeten beispielsweise leere Weinkisten, erzählt Satter. Außerdem sei von den Kindern, die an dem Projekt beteiligt waren, jeweils fünf Euro eingesammelt worden. Auch Unternehmen halfen dabei, dass Projekt der Schüler zu realisieren. Mit dabei waren unter anderem das Garten- und Landschaftsbauunternehmen Elsesser aus Kindenheim, welches tonnenweisen Steine geliefert habe, erklärt Satter. Auch die Firma Wagner aus Grünstadt habe den fleißigen Gärtnern Lkw-Ladungen mit Rindenmulch und Erde gespendet, freut sich Lehrer Satter.