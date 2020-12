Ilona Walther hat schon öfter die Polizei gerufen. Sie ist Zeitungsträgerin – und sieht somit oft als Erste, wenn nachts etwas nicht stimmt. Manchmal erlebt sie bei ihrer Arbeit auch Dinge, die auf den ersten Blick ziemlich schräg erscheinen.

Ilona Walther ist kein ängstlicher Typ. Aber am Sonntagmorgen haben ihr doch kurz die Knie geschlottert. Die Zeitungsausträgerin hatte ihre Maske vergessen und wollte gegen 2 Uhr kurz ins Büro der Presse-Vertriebs GmbH im Erdgeschoss des RHEINPFALZ-Gebäudes. Dort bewahrt sie eine Ersatz-Maske auf, für alle Fälle. Denn die Polizeiinspektion, die sie schon frühmorgens mit der Zeitung beliefert, betritt sie nur mit Mund-Nasen-Schutz: „Das steht außen an der Tür so dran. Und daran halte ich mich auch“, sagt Walther.

Die Zeitungsträgerin informiert die Polizei

Was sie in dem Moment nicht ahnen konnte: Noch bevor sie den Polizisten in der Inspektion die Zeitung bringen konnte, kamen die Beamten erst einmal zu ihr. Denn als Ilona Walther die Neben-Eingangstür des Gebäudes aufschließen wollte, bemerkte sie, dass diese offen stand – und vermutete gleich, dass da etwas nicht stimmen könne. Sie lief erstmal weg. „Ich wusste ja nicht, ob die noch da sind“, sagt sie – und meint damit die Einbrecher. Dann rief sie aus sicherer Entfernung die Polizei. Die Beamten seien schnell dagewesen, um den Einbruch aufzunehmen, erzählt sie. Sie hoffen weiter auf Hinweise aus der Bevölkerung, sagt der ermittelnde Beamte am Montag. Bislang hätten sich noch keine Zeugen des Einbruchs, von dem man nicht genau weiß, wann er stattfand, gemeldet.

Mehr Schaden angerichtet als Beute gemacht

Die Täter haben mehr Schaden angerichtet als Beute gemacht: In der Kasse, die sie aus einem verschlossenen Schrank im Erdgeschoss mitgehen ließen, waren zehn Briefmarken, 2,20 Euro aus dem Einzelverkauf einer Zeitung – und rund 40 Euro Kaffeekassen-Geld. Mit diesem Geld füllen die Mitarbeiter der Presse-Vertriebs GmbH, die die Zustellung der RHEINPFALZ und der RHEINPFALZ am SONNTAG organisieren, ihre Vorräte an Gummibärchen und Schokolade auf.

Ilona Walther trägt seit 15 Jahren Werbeprospekte, seit zehn Jahren Zeitungen in der Innenstadt. Es war nicht das erste Mal, dass die 50-Jährige nachts bei der Polizei anrief. „Die ersten Jahre war es extrem“, erinnert sie sich: „Ich habe oft die Polizei gerufen.“ Einmal habe sie ein Scheppern und einen Alarm gehört – kurz darauf liefen Männer an ihr vorbei, die zuvor in einem Laden in der Fußgängerzone eingebrochen hatten. Das ein oder andere Mal hat Walther die Beamten auch informiert, wenn sie offene Ladentüren bemerkte. Denn man wisse ja nie: „Vielleicht haben die Ladenbesitzer vergessen, sie zuzumachen. Vielleicht war aber auch jemand drin“, sagt sie.

Ein Spaziergänger mit besonderem Hobby

Wie gesagt, Ilona Walther ist kein ängstlicher Typ. „Wenn die Angst einmal mitspielt, könnte man es nicht machen“, sagt sie und erzählt noch eine Geschichte aus dem Sommer vergangenen Jahres. Sie zeigt, dass auch andere Menschen die Nacht für sich entdeckt haben: An drei, vier Sonntagmorgen hintereinander sei ihr ein Mann begegnet, der nur mit Schuhen und Socken bekleidet in der Stadt spazieren ging, Schillerplatz, Lämmergasse, Neugasse. „Er ist immer schnell weg, wenn er mich gesehen hat“, erzählt Ilona Walther und fügt an: „Ich hatte den Eindruck, dass er mehr Angst vor mir hat als ich vor ihm.“ Sie kommentiert das Ganze trocken: „Es gibt halt Leute, die gehen vielleicht einfach gerne nachts nackig spazieren.“

Kontakt

219 Zeitungsausträgerinnen und Zeitungsausträger stellen die Unterhaardter Rundschau und die RHEINPFALZ am SONNTAG zu. Wer Interesse hat, in den Nachtstunden Zeitungen auszutragen, kann sich bei der Presse-Vertriebs GmbH in Grünstadt melden, Telefon 06359/93710, E-Mail: info-gruenstadt@pvg-pfalz.de.