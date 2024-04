Mit einem Fest soll am Mittwoch, 1. Mai, ein Grundstock für eine Lautersheimer Bürgerstiftung gelegt werden. Ortschef Thomas Mattern verspricht sich davon eine Möglichkeit, trotz der angespannten Haushaltslage im Dorf noch einiges bewegen zu können.

In Lautersheim soll eine Bürgerstiftung ins Leben gerufen werden. Dafür ist aber noch die eine oder andere Hürde zu überwinden. So müssen zum Start einer solchen Stiftung in Rheinland-Pfalz 25.000 Euro bereitstehen. Dieses Kapital lässt sich mit steuerlich interessanten Zustiftungen erhöhen. Mit den Erträgen des angelegten Geldes sowie eingegangenen Spenden können Vorhaben zum Wohl der Allgemeinheit finanziert werden. Um der Bevölkerung das Konstrukt einer Stiftung näher zu bringen, sollte es keine „Abendveranstaltung mit Frontal-Vortrag“ geben, erläutert Lautersheims Bürgermeister Thomas Mattern.

Stattdessen wird eine große Pinnwand mit den wichtigsten Informationen aufgestellt. „Und es wird einen Ansprechpartner für individuelle Gespräche geben“, sagt der Ortschef. Externe Berater seien nicht eingeladen worden, aber er selbst habe sich im Vorfeld schlau gemacht. Über so ein Thema, bei dem es um Finanzen gehe, in einer Gruppe zu reden, hätten viele Leute Hemmungen, ist er überzeugt. Und um überhaupt Interessenten anzulocken, sei ein spezieller Infoabend weniger gut geeignet. Bei Speisen und Unterhaltung hofft Mattern auf mehr Zulauf.

Das Programm zum Fest

Insofern wird rund um die Gemeindehalle ein Fest veranstaltet. Ab 11 Uhr startet ein musikalischer Frühschoppen mit der Kolpingskapelle Ramsen. Auf dem Sportplatz wird eine kleine Eisenbahn ihre Runden drehen. „Und wir werden unsere Bouleanlage einweihen“, kündigt Mattern an. Sie liegt zwischen dem Rasenplatz und der Halle. Die Boulebahn wurde komplett in Eigenleistung von den AH-Fußballern des SV Lautersheim gebaut und größtenteils auch von dem Verein finanziert. „Wir hoffen, damit einen weiteren Treffpunkt für alle Generationen zu schaffen. Boule kann auch im höheren Alter gespielt werden“, erklärt der Ortschef, der sich im Verlauf des Sommers einige Aktionen dort vorstellt. Beim Stiftungsfest bietet der DRK-Ortsverein ab 12 Uhr ein Mittagessen an und um 15 Uhr eröffnen die Landfrauen ihr Kuchenbuffet.