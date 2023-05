Auf den Tag genau am 5. Mai vor 72 Jahren wurde die TSG Eisenberg gegründet. An diesem Geburtstag des größten Sportvereins im Donnersbergkreis sind allerdings nur 33 Mitglieder zur satzungsgemäßen Jahreshauptversammlung erschienen. Eine Enttäuschung für den Vorstand, wie dieser berichtet.

Dass bei genau 1553 Mitgliedern nur 33 Mitglieder den Weg zur Jahreshauptversammlung der TSG Eisenberg fanden, ist für die Vorsitzende Mireille Giel unbegreiflich. Dies sei „ein Armutszeugnis und Mangel an Wertschätzung für alle, die sich ehrenamtlich im Verein einbringen“, sagte Giel enttäuscht im Nachgang der Veranstaltung.

Wie Giel weiter berichtete, haben sich die Zahlen der Ein- und Austritte mit 224 zu 222 einigermaßen ausgeglichen. Die Palette der Sportabteilungen wurde im vergangenen Jahr um die Abteilung Klettern und aktuell in diesem Jahr um die Abteilung Darts ergänzt. Und in der Karate-Abteilung stehen zusätzlich Selbstverteidigungs- und Präventions-Sportangebote auf dem Programm. Dringend gesucht werden von den Abteilungen Turnen und Tischtennis weitere Übungsleiter für den Kinder- und Jugendbereich.

Die anstehenden Ehrungen langjähriger Mitglieder werden wieder in einer gesonderten Veranstaltung im Herbst stattfinden, kündigte die Vorsitzende an. Außerdem stehen im kommenden Jahr die turnusgemäßen Neuwahlen des Vereinsvorstandes an. Dazu ist der amtierende Vorstand immer noch auf der Suche nach Mitgliedern, die in diesem wichtigen Gremium mitarbeiten wollen, sagte Mireille Giel.

In diesem Zusammenhang teilte die Vorsitzende mit, dass der bisherige stellvertretende Vorsitzende Dirk Dinger nach elf Jahren diese Funktion aus beruflichen Gründen zur Verfügung gestellt hat.

Als nächste größere Veranstaltungen finden am Sonntag, 21. Mai, im Waldstadion die Leichtathletik-Pfalzmeisterschaften statt und am 7./8.Juli der Tag des Donnersberger Sports in Eisenberg und Göllheim. Am 7. Juli ist gleichzeitig die Abnahme der Sportzeichen-Disziplinen im Eisenberger Waldschwimmbad angesetzt.