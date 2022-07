In der Ortsgemeinde Altleiningen muss das Kanalnetz für rund 1,5 Millionen Euro saniert werden. Dabei soll zunächst für 413.400 Euro in den größten Rohren, den Hauptsammlern, gearbeitet werden. Geplant ist, in geschlossener Bauweise – also ohne, dass aufgegraben wird – auf rund 2200 Metern 58 Verbindungen zwischen jeweils zwei Schächten instandzusetzen. Parallel sollen sechs derartige „Haltungen“ auf 183 Metern in Tiefenthal in Ordnung gebracht werden. Geschätzte Kosten dort: 20.100 Euro. Für die Ingenieurleistungen hat der Werkausschuss der Verbandsgemeinde Leiningerland einstimmig das Büro Gaul aus Bad Kreuznach für 36.100 Euro beauftragt. Die Bauausführung ist für Februar 2023 vorgesehen.