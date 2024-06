Unternehmen und Institutionen aus einem anderen Blickwinkel erleben: Das ist bei den Grünstadter Abendspaziergängen möglich. Die neunte Auflage wird am Mittwoch, 10. Juli, und Donnerstag, 11. Juli, nach Asselheim führen.

Treffpunkt ist jeweils an der evangelischen Elisabeth-Kirche in der Ostergasse 6 um 18 Uhr. „Es stehen die Ortsgeschichte, die Firma Blausinn und das Weingut Matthias Gaul auf der Agenda“, sagt die Citymanagerin Susanne Kramer. Die kleine Wanderung mit Blicken hinter die Kulissen, die mit einem Snack endet, kostet pro Person fünf Euro. Anmeldung bis Sonntag, 16. Juni, per E-Mail an stadtmanagement@gruenstadt.de. Pro Veranstaltung werden 20 Karten verkauft. Wenn mehr als 40 Menschen mitlaufen wollen, entscheidet das Los, die Teilnehmer werden schriftlich benachrichtigt.