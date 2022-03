„Jetzt hört man nichts mehr von Greta.“ Diesen Satz hat ein Kommunalpolitiker aus der Region zu mir gesagt. Das war vor zwei Jahren, zu Beginn der Corona-Pandemie. An diesen Satz muss ich in letzter Zeit öfter denken, man könnte „Greta“ nun durch „Corona“ ersetzen. Denn der Krieg, den Putins Russland in der Ukraine führt, hat die Pandemie in den Hintergrund treten lassen – sowohl in der Berichterstattung als auch im Denken. Und das, obwohl die Infektionszahlen hoch sind wie nie. Jeder kennt jemanden, der gerade eine Corona-Infektion durchmacht. Oder schlimmer: der auch Monate nach der Infektion noch an den Folgen zu leiden hat.

Vor zwei Jahren, als die Pandemie begann, machten Freiwillige allerorten eine Vielzahl an Hilfsangeboten. Der Schock der Krise schweißte zusammen. Das ist heute nicht anders: Im Leiningerland und in Eisenberg werden Geld, Medikamente und Verbandszeug für die Menschen in der Ukraine gesammelt. Und: Viele Menschen haben Ukrainer bei sich zu Hause aufgenommen, sind sogar bereit, Küche und Bad zu teilen. „Sie kommen langsam an“, sagte gestern ein Grünstadter. Seit dieser Woche beherbergt er vier Menschen, die vor dem Krieg geflüchtet sind. Diese Hilfsbereitschaft ist ermutigend. Sie gibt Hoffnung. Denn wir leben in einer Zeit, in der es schwerfällt, die Zuversicht nicht zu verlieren: Krieg, Corona, Klimawandel.

Deswegen will ich jene Frau erwähnen, die diese Woche in der Fußgängerzone auf mich zugekommen ist und strahlend von einem Mandelbaum erzählt hat. Der stehe an der Sausenheimer Straße in Grünstadt und blühe jedes Jahr gar prächtig. „Da muss man nicht nach Gimmeldingen fahren. Wir haben auch hier schöne Bäume“, sagt sie. Und fügte mit einem schelmischen Augenzwinkern und der Weisheit des Alters hinzu: „Wissen Sie, der Baum ist alt. Und wahrscheinlich blüht er deswegen so schön, weil er nicht weiß, wie lange ihm noch bleibt.“

In diesem Sinne: Bleiben Sie zuversichtlich. Und schauen Sie sich Mandelbäume an. Das hilft. Zumindest für den Moment.