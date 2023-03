Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In der Nacht auf Dienstag haben Strohballen des Hofs Schwalb in Hettenleidelheim gebrannt. Es war nicht das erste und nicht das zweite, sondern das dritte Mal in fünf Jahren. Für Stefan und Markus Schwalb ist das eine bittere Erfahrung – zumal die vergangenen drei Jahre für sie als Landwirte eh kein Zuckerschlecken waren.

Um 21.30 Uhr herum wurde nicht nur die Feuerwehr über den Brand informiert, sondern auch Landwirt Stefan Schwalb. Von seinem Hof in Hettenleidelheim aus hat man zwar einen guten Blick auf das