Eine 23 Punkte umfassende Tagesordnung hat der Stadtrat heute abzuarbeiten: So steht unter anderem die Bauherren-Frage für das Gelände der Musikschule auf dem Programm. Die Firma Harsch Bau GmbH aus dem badischen Bretten will ein Gebäude mit 31 Wohneinheiten errichten, darunter 16 geförderte. Der Stadtrat wird nun entscheiden müssen, ob die Firma bauen darf. Hier hat es zuletzt im Ausschuss schon zustimmende Signale gegeben, ebenso wie bei der Frage, ob die Eintrittspreise für das Cabriobad erhöht werden sollen. Zwei Vorschläge stehen zur Diskussion: Beim ersten würden die Mehrkosten komplett an die Besucher weitergegeben, sodass statt derzeit 2,50 dann 4,50 Euro für eine Stunde und statt 4,50 später 6,50 Euro für drei Stunden im Schwimmbad bezahlt werden müssten. Beim zweiten Vorschlag wird der Eintrittspreis nur moderat (um 50 Cent) erhöht. Auch die Kosten für die Bahnstunden sollen erhöht werden: Derzeit zahlen Vereine 15 Euro pro Stunde, später sollen sie 20 Euro (Vorschlag 1) oder 18 Euro (Vorschlag 2) zahlen. Bei der Sauna gibt es keinen Unterschied: Beide Vorschläge gehen von einer Erhöhung um 3,50 Euro aus (3 Stunden kosten dann 19 Euro). Weiterer Punkt der Sitzung ist die Neufassung der Friedhofsatzung. Zu Beginn wird sich die neue Büchereileitung vorstellen. Einwohner haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Sitzung beginnt um 18.30 Uhr im Weinstraßencenter.