Was wird eigentlich aus dem Dorfgemeinschaftshaus im alten Ortskern? Licht ins Dunkel brachte der neue Eigentümer in der jüngsten Sitzung des Ortsbeirates.

Die Frage nach der Zukunft des Dorfgemeinschaftshauses stellen sich wohl einige Sausenheimer, seitdem das Gebäude den Besitzer wechselte. Es habe viele Spekulationen gegeben. Eigentlich handle es sich um ein Privatgebäude, welches jedoch in Sausenheim so präsent sei, dass es viele interessiere, wie es mit dem Haus nun weitergehe, sagte Ortsvorsteher Sascha Schwalb (SPD). Um Gerüchte nun auszuräumen, sei der Eigentümer bereit, Fragen zu beantworten.

„Ich baue lediglich zwei Wohnungen, der Saal bleibt“, versicherte der neue Besitzer den Ratsmitgliedern. Alles werde nur mit Genehmigungen umgebaut, keinesfalls einfach so. Lediglich Verschönerungsarbeiten habe er in der Halle vorgenommen. Auch das Restaurant im Erdgeschoss werde ab 1. April von einem neuen Wirt betrieben. Es seien zudem keine Personen im Gebäude untergebracht, welche dort nächtigen, betonte er. Dieses Gerücht sei nun schon mehrfach an ihn herangetragen worden.