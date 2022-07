Das Eisenberger Waldschwimmbad schließt diesen und nächsten Mittwoch wegen Personalmangels. In der Verbandsgemeinde Leiningerland und in Grünstadt erwartet man nun mehr Gäste. Doch wie steht es hier um das Personal?

Die Situation ist nicht ganz neu: Das Eisenberger Waldschwimmbad hatte auch während des ersten Corona-Sommers geschlossen, so dass man es in Altleiningen und Hettenleidelheim gewohnt ist, Schwimmer aus Eisenberg als Gäste zu haben. Man rechne auch für diese und nächste Woche mit Besuchern aus der Nachbarschaft. „Wir erwarten gern den Ansturm aus Eisenberg“, sagt Ralf Keller, Werkleiter der VG Leiningerland. In den beiden Freibädern in Hettenleidelheim und Altleiningen gebe es ausreichend Personal, heißt es von der Verbandsgemeinde, die als Betriebsführerin das Personal stellt. Es könne zudem auf Aushilfen von der DLRG Ramsen zurückgegriffen werden, die zu Spitzenzeiten bereitstünden.

Personell gut aufgestellt

Im Grünstadter Cabalela erwartet Leiter Klaus Wasmuth nicht in der „normalen“ Woche, aber in der Ferienzeit mehr Zuspruch aus Eisenberg. Auch hier sei man personell in einer guten Situation und habe frühzeitig Personal akquiriert, sagt er: So sei ein Rettungsschwimmer eingestellt worden, und wenn der Azubi im November seine Ausbildung beendet habe, soll dieser übernommen werden. Außerdem habe er einen Kollegen, der gehen wollte, doch davon überzeugen können, zu bleiben, freut sich Wasmuth. „Wir haben keine offenen Stellen, Gott sein Dank“, sagt der Bad-Leiter, der ab und zu sogar Initiativbewerbungen von Fachangestellten für Bäderbetriebe erhält. Die Pandemie bereite ihm derzeit allerdings etwas Sorge: „Es sind Mitarbeiter wegen Corona zu Hause, aber bisher haben wir es noch hingekriegt“, sagt Wasmuth. In der Sauna müsse im Gastro-Bereich jedoch der Service eingeschränkt werden, weil nicht genügend Aushilfen bereitstünden. In Eisenberg zeichnet sich indes eine Lösung fürs Personalproblem ab: Im August und September sollen weitere Mitarbeiter hinzustoßen. Dann ist allerdings ein Großteil der Saison gelaufen.