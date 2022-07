Der Frauenfußball steht vor einer spannenden Zeitenwende – was manchen Testosteronspiegel in Wallung bringt.

Thorsten hat es nicht leicht dieser Tage. Monatelang wälzte er Fachbücher, eignete sich in mühevoller Heimarbeit Expertenkenntnisse im Bereich „Epidemiologie“ an – all dies nur, um seine Mitmenschen von dem Joch der Sklavenmasken zu befreien. Dann kam der Ukraine-Krieg und Thorsten musste umsatteln: Geopolitik statt Virologie, Militärtechnik statt Mikrobiologie.

Nun der nächste Berufswechsel: Thorsten hat VWL studiert. Über Nacht, weil tagsüber keine Zeit ist. Denn da muss Thorsten ins Internet und der Welt erklären, weshalb Profifußballerinnen keinen Mindestlohn in Höhe von 2000 Euro verdienen können. Stundenlang doziert er in den Sozialen Medien über das Prinzip von Angebot und Nachfrage, über Marktmechanismen, Sponsorenakquise und Lachsmileys. Dies tut er nicht, weil er etwas gegen Frauenfußball per se hätte. Thorsten geht es um etwas Größeres: um Gerechtigkeit. Sagt er.

Das ist natürlich Quatsch. Thorsten geht es nicht um Gerechtigkeit. Genauso wenig, wie es Volker, Tobias oder Manfred um Gerechtigkeit geht. Oder gar um Fußball. Nein, all diesen Männern – vorzugsweise zwischen 30 und 50, Karohemdträger und starke Raucher – geht es vor allem um eines: um das eigene Ego. Genauer um die Unzufriedenheit mit selbigem. Weil die erträumte Karriere als Rockstar ebenso ausbleibt wie die Gehaltserhöhung oder die Anerkennung für den eigenhändig gezimmerten Beistelltisch im Wohnzimmer.

Die letzte Bastion hoteronormativer Männlichkeit

Deshalb schießen sich all die Thorstens dieser Welt nun auf jenen Frauenfußball ein, gegen den sie ja eigentlich per se nichts hätten. Im Speziellen dann aber schon – weil er die letzte Bastion heteronormativer Männlichkeit in Frage stellt. Den letzten Ort, wo Thorsten vermeintlich noch Thorsten sein kann und nicht Tjorven, Thorgan oder Thorvid sein muss.

Dieser Kampf um das mentale Dosenbier nimmt mitunter groteske Züge an. Nun sehen all jene, die vor wenigen Tagen noch gegen die Auswüchse des milliardenschweren Profifußballs wetterten, in einem lächerlich-geringen Mindestlohn für Fußballerinnen eine kommunistische Weltrevolution. „2000 Euro netto fürs Fußballspielen!? Ich würde auch gerne Geld für mein Hobby bekommen!!!!“ Das mittelalterliche Gebaren kommt auch deshalb so obszön daher, weil die Frauen-EM derzeit jede Menge Spaß macht.

Dem DFB läuft die Zeit davon

Die Qualität des Frauenfußballs zu fördern, indem man Spielerinnen der Ersten und Zweiten Bundesliga ein existenzsicherndes Grundgehalt ermöglicht, hat vor diesem Hintergrund weniger etwas mit Bevorzugung oder Genderwahn zu tun. Eher etwas mit Zukunftsinvestition: Wenn die deutsche Nationalmannschaft auf lange Sicht konkurrenzfähig sein möchte, führt an einer Professionalisierung der Bundesligen kein Weg vorbei. Andere Nationen sind diesbezüglich schon wesentlich weiter, dem DFB läuft die Zeit davon.

Thorsten dürfte dies weitestgehend egal sein. Aber das ist auch nicht weiter schlimm – ihm bleibt ja weiterhin die Vorfreude auf die bevorstehende Weltmeisterschaft im Winter, bei der Thorsten in seiner unbeheizten Wohnung Spiele aus künstlich gekühlten Stadien verfolgen wird. Alles eine Sache von Angebot und Nachfrage eben.

Die Kolumne

Unser Autor kann auf eine lange, erfolglose Karriere in den Niederungen des Amateurfußballs zurückblicken. Hier schreibt er über Schwalbenkönige, Kabinenrituale und Trainingsweltmeister – rein subjektiv natürlich, denn die Wahrheit liegt sowieso irgendwo auf dem Platz.