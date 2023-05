Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Interview: Die CDU hat das Image einer Altherren-Partei. Trotzdem ist der 24-jährige Grünstadter Lucas Werner überzeugtes Mitglied. Der stellvertretende Kreisvorsitzende der Jungen Union fordert wie auch andere Partei-Mitglieder einen Personalwechsel im Konrad-Adenauer-Haus.

Während viele Ihrer Altersgenossen bei Fridays for Future demonstriert haben, haben Sie Plakate für Armin Laschet aufgehängt. Was sind die Beweggründe, sich als junger Mensch in einer konservativen Partei zu engagieren?

Ja,