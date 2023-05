Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Vier Teams bestritten am Sonntag den ersten Spieltag in der Zweiten Bundesliga der Damen. Die TSG Tiefenthal kam bei ihren Spielen zu einem Sieg. Auch Sophia Schreiner freute sich.

Hochkonzentriert visierte Sophia Schreiner den Ball an, den die gegnerische Schlagfrau über die Leine setzte. Gekonnt nahm die 22-Jährige den Ball an, faustete ihn in die Luft und so konnten die Teamkolleginnen