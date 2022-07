Pfarrerin Luise Burmeister wird Eisenberg verlassen. Burmeister wurde am Dienstag vorbehaltlich der Zustimmung der Speyerer Kirchenregierung vom Presbyterium der protestantischen Kirchengemeinde Deidesheim zur Nachfolgerin von Pfarrer Hans-Peter Jung gewählt, der in den Kirchenbezirk gewechselt ist. „Ich hatte schon länger mit dem Gedanken gespielt, noch mal etwas Neues zu machen. Und in meinem Alter heißt es dann eben auch: jetzt oder nie“, sagt die 56-Jährige, die seit 2007 in Eisenbergs protestantischer Kirchengemeinde wirkt und vorher elf Jahre lang in Hüffler (Kreis Kusel) gearbeitet hat. Burmeister, die aus Kerzenheim stammt, blickt mit einem guten Gefühl auf ihre 15-jährige Amtszeit zurück. „Ich habe hier mit sehr vielen Menschen sehr gerne gearbeitet, gehe ohne Bitterkeit“, sagt sie. Projekte wie der internationale Kochclub, die Kinderreformationswoche, die Wandergottesdienste, aber auch die „Kirche im Briefkasten“ seien ihr ans Herz gewachsen. Ein Abschiedstermin steht noch nicht fest. Zukünftig wird Burmeister für Deidesheim, Ruppertsberg, Niederkirchen und Forst und damit für rund 1700 Protestanten zuständig sein.