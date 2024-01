Es war 2023 ruhig im Burgdorf. Und darüber, dass im vergangenen Jahr in Stauf kein herber Rückschlag zu verzeichnen war, ist Ortsvorsteher Georg Grünewald (CDU) auch froh. Warum er dennoch nicht mehr für das Amt kandidiert.

Was war der größte Erfolg 2023?

Ortsvorsteher Georg Grünewald nennt hier den Umbau und die Teilfinanzierung der Bushaltestelle am Ortseingang. Hier hatte sich eine Gruppe von Staufer Bürgern verdient gemacht. Erfreulich sei auch die Einstellung einer Hilfskraft für den anfallenden Grünschnitt und andere Tätigkeiten gewesen. Endlich seien auch die Fenster des Dorfgemeinschaftshauses „Alte Schule“ repariert worden, obendrein gab es einen neuen Fassadenanstrich.

Was ist das wichtigste Projekt für 2024 in Stauf?

Hier zählt der Ortsvorsteher gleich mehrere Punkte auf. Im Zuge der Dorferneuerung soll auf dem Schlossberg eine Panoramatafel aufgestellt werden. Am Ortseingang und auf dem Waldspielplatz wird jeweils eine neue Tafel den Wanderern den richtigen Weg zeigen. Und im Zuge der Energieeinsparungen werden im Dorfgemeinschaftshaus die vorhandenen Lampen durch entsprechende Energiesparlampen ersetzt.

Ebenfalls wichtig wäre ein neuer Straßenbelag auf der Hohen Straße in Richtung Ramsen und das Aufstellen je eines Geschwindigkeitsmessgerätes an beiden Ortseingängen. Dass die beiden letztgenannten Punkte ebenfalls in diesem Jahr realisiert werden, ist wohl nicht wahrscheinlich, meint Grünewald.

Was wird die Kommunalwahl bringen? Einen kommunalpolitischen Neustart oder eher Kontinuität?

„Die Kommunalwahl wird ohne mich als Ortsvorsteher-Kandidat stattfinden“, kündigt Grünewald an. Er begründet seinen Verzicht auf eine erneute Kandidatur damit, dass „es im Ort eine Anzahl von Bürgern gibt, die alles besser und anders machen wollen“. Deshalb geht er von einem „kompletten Neustart“ in der örtlichen Politik aus.

Gibt es im Ortsteil Menschen oder Gruppen, deren Engagement Sie besonders froh macht?

Ohne konkret einzelne Namen zu nennen, erwähnt Grünewald „einige Bürger, die sich sehr um bestimmte Dinge zur Verbesserung im Dorf erfolgreich bemühen und umsetzen“.

Zur Person

Georg Grünewald (CDU), 73 Jahre, Rentner, seit 2009 Ortsvorsteher im Burgdorf. Er wird bei der Kommunalwahl 2024 nicht mehr antreten.