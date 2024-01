Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Name Manfred Lackmann ist eng verknüpft mit Hilfsprojekten im kenianischen Bezirk Zigira. Er hat großen Anteil daran, dass dort eine Schule und eine Gesundheitsstation gebaut wurden. Nun zieht er sich nach 25 Jahren zurück und blickt auf sein Lebenswerk. Es soll fortgeführt werden.

Warum engagiert sich ein Westfale, der in Steinborn wohnt, mehr als ein Vierteljahrhundert lang ehrenamtlich in Kenia? Was bringt ihn dazu, dort rund 90.000 Euro an eigenem Kapital zu investieren