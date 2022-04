Als Simon Stützel beim Marathon Deutsche Weinstraße am vergangenen Sonntag in Bockenheim als Sieger ins Ziel kam, da war Georg Neumüller noch nicht einmal beim Wendepunkt in Bad Dürkheim. Ins Ziel kam dieser erst nach 5:30:52 Stunden – also mehr als drei Stunden später als der Sieger des Marathons. Neumüller war der letzte Läufer, der die Ziellinie überschritt. Dennoch wurde er bejubelt und gefeiert wie ein Sieger. Zurecht: Immerhin hat er die längste Ausdauer bewiesen.

Im Ziel angekommen, wollten wir von ihm wissen, wie das so ist, wenn man Letzter ist. Doch Neumüller hatte darauf keine richtige Antwort. Er überlegte kurz und sagte dann: „Weiß ich nicht, ich hab ja hinten keine Augen.“ Ob er nicht mal nach hinten geguckt hat, wollten wir dann von ihm wissen. „Nee, is ja wurscht“, antwortete der Oberpfälzer. Was hinter ihm passiere, interessiere ihn weniger als der Weg, den er selbst noch vor sich habe.

„Gleich kommt der Besenwagen“

Doch an einem Punkt habe er kurz über seine Platzierung im Teilnehmerfeld nachdenken müssen: Bei Kilometer 30 habe Neumüller nämlich am Straßenrand das Gespräch zweier Feuerwehrleute mitbekommen. „Gleich kommt der Besenwagen“, habe einer gesagt. Beunruhigt habe es Neumüller aber nicht. In Grünstadt sei er das letzte Mal überholt worden, danach nicht mehr. Geguckt, ob noch jemand hinter ihm ist, habe er aber auch da nicht. Warum sollte er auch nach hinten schauen, wenn es nach vorne geht? Erst auf den letzten 200 Metern hat Neumüller von seiner Platzierung erfahren, weil es Moderator Jochen Heringhaus durchgesagt hat. Erst, als er das Ziel schon wahrhaftig vor Augen hatte.

Für den 63-Jährigen aus Auerbach in der Oberpfalz war es etwa der 40. Marathon, schätzte er. Angefangen habe er erst mit 40 Jahren. In Bockenheim sei er bereits zum vierten Mal angetreten. Seine Oma komme aus Klingenmünster, daher seine Beziehung zur Pfalz.

„Ich war noch nie Letzter“

Mit fünfeinhalb Stunden ist Neumüller sogar ganz zufrieden. „Im Herbst bin ich am Bodensee 5:45 Stunden gelaufen. Da hatte ich aber auch zehn Kilo zu viel auf dem Ranzen“, berichtete er von seinem letzten Marathonlauf. Und nun sei er trotz der harten Steigungen ganz ohne Gehpause durchgekommen. Auch das Wetter, das den Spitzenläufern teilweise zugesetzt hatte, machte ihm keine Probleme. „Für mich war das Wetter optimal, weil ich gerne laufe, wenn es kalt ist“, so Neumüller. Und zur Platzierung sagte er mit einem leichten Schmunzeln: „Richtig schön, das war Premiere. Ich war noch nie Letzter.“

Ist das nicht eine schöne Geschichte? Da kommt einer als Letzter ins Ziel und ist der glücklichste Mensch auf Erden. Warum? Weil er immer nach vorne schaut. Nie nach hinten.

Ein schönes Wochenende, ein frohes Osterfest und stets einen vorwärts gewandten Blick wünscht Timo Benß