Es ist ja so schon schlimm genug, momentan mit dem Auto durch Grünstadt fahren zu müssen. Noch schlimmer kann es allerdings werden, wenn eine Fahrschule – also ein Schüler und sein Fahrlehrer – vor einem unterwegs sind.

Das geht keinesfalls direkt gegen die Fahrzeuge oder ihre Insassen, schließlich haben wir alle mal so angefangen und sollten Verständnis haben. Aber wenn man eh schon angespannt ist und es vielleicht sogar eilig hat, verflucht man die Situation gelegentlich schon ein bisschen.

Richtig ärgerlich und irritierend wird es, wenn aus dem vor einem fahrenden Fahrschulauto laufend Rauch entfleucht – und zwar aus dem geöffneten rechten Fenster. Das ist mir kürzlich passiert. Da streckte der Fahrschullehrer gefühlt alle paar Meter lässig den Arm aus dem Fenster, um die Asche seiner Zigarette zu entsorgen.

Als Nachfolgerin in Stop-und-Go-Zeiten, wie sie derzeit oft auf Grünstadter Verkehrswegen herrschen, fand ich das gar nicht lustig. Und das Wegstück mit meinem qualmenden Vordermann zog sich leider auch ganz schön in die Länge: Obersülzer, Industrie- und Kirchheimer Straße. Die Umleitungen, Sie wissen schon.

Fragen über Fragen

Praktischerweise blieb mir ob des gemächlichen Vorankommens genug Zeit, meine Gedanken schweifen zu lassen und mir einige Fragen zu stellen. Was ist das für ein Lehrer, der – während er seinem Schüler das Fahren beibringen will – unbedingt rauchen muss? Wie nötig muss es der Mann eigentlich haben, wenn er keine 45 Minuten ohne Glimmstängel auskommt? Wie verhält er sich wohl, wenn er bei seinem Schützling, der sichtbar unsicher ist, unverhofft eingreifen muss – mit nur einer freien Hand? Was ist, wenn Glutasche wieder zurück ins Auto geweht wird? Wie sähe eine Sofortreaktion aus, um Brandlöcher im Wagen und schlimmstenfalls beim Fahrschüler zu vermeiden?

Auch wenn das Fenster offen ist und der Fahrschüler seine Zustimmung zum Qualmen gab (es bleibt zu hoffen, dass er zuvor gefragt wurde), wird er – egal ob nun jung oder älter – zum Passivraucher. Und das ist ja noch nicht alles: In Zeiten von Corona müssen Schüler und Lehrer im Auto eigentlich Masken tragen. Das wird ja wohl auch nicht der Fall sein, wenn einer von beiden die ganze Zeit am Rauchen ist.

Nach einer Weile entwickele ich Mitleid für den Schüler. Und sei es auch nur wegen der Zugluft. Dann endlich: Das Fahrschulauto biegt ab. Auf der Strecke bis zu dieser Kreuzung habe ich gelernt, dass manche Fahrlehrer wohl weit von einer Vorbildfunktion entfernt sind.