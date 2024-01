Inzwischen haben doch noch zehn Gruppen ihre Teilnahme an einem Grünstadter Umzug am Fasnachtsdienstag zugesagt. Die Organisatoren von VfR und Siedlergemeinschaft planen nun mit einer neuen Route für den kleineren Lindwurm. Die Strecke soll nicht nur leichter zu sichern sein, sondern für die Besucher auch attraktiver.

Waren es nach einem Aufruf der Umzugsorganisatoren bis November nur vier Interessenten, sind es inzwischen immerhin zehn Gruppen, die am Fasnachtsdienstag bei einem Umzug in Grünstadt mitmachen wollen. Damit ist klar, dass erstmal seit Corona neben der Straßenfasnacht auf dem Luitpoldplatz wieder ein Umzug durch Grünstadt stattfinden wird. Allerdings – wenn sich nicht noch wesentlich mehr Umzugsteilnehmer melden – mit neuer Streckenführung: vom Kreuzerweg durch die Fußgängerzone, über Carriéres-sur-Seine-Platz, Östlichen Graben und Poststraße wieder zurück zur Fußgängerzone zur Straßenfasnacht am Luitpoldplatz.

VfR-Vorstandsvorsitzender und Leiter des Organisationskomitees Karlheinz Schneider ist sich sicher: „Dieser neue Streckenverlauf wäre nicht nur aus Sicherheitsgründen ideal, sondern auch eine deutliche Attraktivitätssteigerung, da der Konvoi zurück auch wieder durch die Fußgängerzone verlaufen würde.“

Für das, auf der neuen Strecke leichter umzusetzende Sicherheitskonzept sorge der frühere Leiter der Polizeiinspektion Grünstadt, Sigfried Doll, der mittlerweile zur Siedlervorstandschaft und zum Siedler-Elferrat gehöre. Das Konzept werde dem Ordnungsamt der Stadt Grünstadt zur Genehmigung vorgelegt, sobald die Teilnehmerzahl fix ist. Denn sollte sich der Teilnehmerkreis noch bedeutend erweitern, soll der Kurs über den Östlichen Graben zum Luitpoldplatz führen. Dort sind wieder Bewirtungsstände von Vereinen und Organisationen für die Straßenfasnacht aufgebaut, ein DJ legt Stimmungsmusik von 13 bis 18 Uhr auf.

Zur Besprechung des Umzugs im besonderen und der Straßenfasnacht im allgemeinen lädt das Organisationskomitee Teilnehmer und Bewirter sowie weitere Interessenten für Montag, 29. Januar, 18.30 Uhr, in das VfR-Clubheim im Rudolf-Harbig-Stadion zur Besprechung ein. Auskünfte gibt Karlheinz Schneider unter der Telefonnummer 0162 2579911.