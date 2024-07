Für Aufsehen hatte am Mittwochnachmittag ein Polizei-Einsatz in der Fußgängerzone gesorgt. Passanten sahen mit an, wie die Grünstadter Polizei einen Mann auf dem Boden fixiert hatte und ihn dann in einen Krankenwagen geleitete. Was war da los? „Der Mann hatte einen psychotischen Schub“, so die Polizei Grünstadt. Wodurch dieser ausgelöst wurde, sei unklar. Der 40 Jahre alte Grünstadter sei durch seine Schreierei auffällig geworden. Zeugen hatten den Rettungsdienst verständigt, dieser hatte dann wiederum die Polizei hinzugezogen. „Die Kollegen vom Rettungsdienst sind ja völlig ungeschützt, könnten auch niemanden fixieren“, so ein Sprecher der Polizei. Von dem Mann sei aber keine Gefahr ausgegangen.