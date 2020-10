Normalerweise backen die Obrigheimer Landfrauen jedes Jahr vor Weihnachten so viele Plätzchen, das sie 1700 bis 1900 Päckchen damit befüllen können. Der Weihnachtsmarkt, bei dem sie das Gebäck anbieten, um Geld für ihre Arbeit und soziale Zwecke zu verdienen, fällt in diesem Jahr zwar aus. Die Freude wollen sich die 35 Plätzchen-Bäckerinnen aber trotzdem nicht vermiesen lassen.

Gebacken wird normalerweise nach dem schönen Prinzip von Lust und Laune: Jede, die kommen möchte, kommt. Schriftführerin Barbara Benker erzählt: „Manchmal sind sieben, manchmal 13 Frauen in der Landfrauenküche.“ In diesem Jahr ist das allerdings anders: „Mehr als fünf oder sechs Frauen werden nicht gleichzeitig im Raum sein.“ Backen unter Corona-Bedingungen sozusagen.

Eine Frage ist aber offen: Wie viel Teig soll geknetet werden? „Wir haben keine Ahnung, wie viele Plätzchen wir backen sollen“, gibt Barbara Benker zu. Deswegen werden sich die Landfrauen in den nächsten Tagen ans Telefon setzen, um Bestellungen aufzunehmen.

Das Angebot wird dabei in diesem Jahr etwas reduziert sein: Statt 14 werden „nur“ neun Sorten gebacken – aber die Auswahl zwischen Anisplätzchen, Engelsaugen, Marillenringen, Spritzgebäck, Zimtwaffeln, Zimtsternen, Buttergebäck, Hausfreunden und Schiffchen fällt auch so schon schwer genug. „Es ist ein Versuch“, sagt Barbara Benker über das Backen im Corona-Jahr. Einer, der ganz sicher von Erfolg gekrönt sein wird. Denn eine kleine Freude sollte man sich auch in diesem Jahr unbedingt gönnen!

Kontakt