Dass die Glocke auf dem Eisenberger Friedhof seit Monaten schweigt und bei Beerdigungen immer noch keinen Ton von sich gibt, liege an der beauftragten Firma, so Eisenbergs Stadtbürgermeister Peter Funck (FWG) in der jüngsten Sitzung des Stadtrats. Ursache für den Ausfall der Glocke sei ein Schaden in der Läutemechanik. Das nötige Ersatzteil sei zwar bereits geliefert worden, der mit der Reparatur beauftragte Ein-Mann-Betrieb sei aber momentan stark ausgelastet. hsc