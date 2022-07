Wie alles mit allem zusammenhängt, kann man gut erkennen, wenn man bei den Verantwortlichen von Globus nachfragt, warum an der Grünstadter Tankstelle des Unternehmens am Donnerstagabend für kurze Zeit kein Sprit mehr zu bekommen war. Nils Behrens, Leitung Tanken & Waschen der Globus Markthallen Holding, erklärt auf Anfrage: „Aufgrund der hohen Inanspruchnahme der Globus-Tankstellen können schon kleine Störungen zu Auswirkungen auf die ohnehin branchenweit fragile Prozesskette führen.“ Stark gestiegene Absätze im Grenzgebiet zu Luxemburg und Frankreich hätten auch Auswirkungen auf die Versorgungslage im erweiterten Rhein-Main-Gebiet. Behrens weiter zu dem kurzzeitigen Treibstoff-Mangel in Grünstadt: „Ein angespannter Arbeitsmarkt für Fahrer und beschränkte Ressourcen an Tankwagen aufgrund von verlängerten Lieferfristen in Kombination mit Verzögerungen bei den Treibstoffverfügbarkeiten kamen hier zusammen.“ Globus arbeite mit den Treibstofflieferanten und den Spediteuren daran, die Tankstellen zu versorgen. Zu einzelnen Einschränkungen könne es trotzdem noch kommen.