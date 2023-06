Mit zwei Jahren Pandemie bedingter Verspätung hat die FWG der Verbandsgemeinde Eisenberg ihr 50-jähriges Bestehen gefeiert. Zu der großen Geburtstagssause begrüßte Vorsitzender Peter Funck im Evangelischen Gemeindehaus rund 80 geladene Gäste. Dabei verriet er, dass man eigentlich doppelt Grund zum Feiern hat.

Eigentlich dürfte ein Doppeljubiläum begangen werden, so FWG-Chef Peter Funck in seiner Begrüßung. Denn bereits vor rund 70 Jahren legten engagierte Bürger in den drei Orten der heutigen VG den Grundstein für Wählergruppen. Ziel sei der von Parteien unabhängige Einsatz für die Bürger in den Gemeinderäten gewesen. Erst die Gründung der VG im Jahr 1970 habe den Anstoß für den Zusammenschluss der verschiedenen Wählergruppen zur heutigen FWG gegeben, so Funck.

Unter anderem lehne die FWG jede Art von Rassismus ab und wende sich gegen alle Bestrebungen, demokratische Mitwirkungsrechte einzuengen, nannte Funck eine Leitlinie der Freien Wähler. Außer den Gründern der Wählergruppen erinnerte Funck an das besondere Engagement des Ehrenmitglieds Willmuth Klausing als „Mann des Ausgleichs“ und seinem Bestreben, stets Problemlösungen zu finden. Nicht unerwähnt blieb Altbürgermeister Adolf Kauth, dem es als FWG-Kandidat gelungen sei, mit dem Ende der Personalunion von Stadt- und VG-Bürgermeister eine neue Ära in Eisenberg einzuläuten.

FWG mit Selbstbewusstsein

Lob fand Funck ebenso für die FWG-Arbeit in Kerzenheim, Rosenthal, Ramsen und Steinborn. Auf die gemeinsame Entwicklung zwischen dem FWG-Landesverband Rheinland-Pfalz und der FWG der VG ging die stellvertretende FWG-Landesvorsitzende Margot Schillo ein, die auch Vorsitzende der FWG-Fraktion im Bezirkstag ist. Die Vielzahl der FWG-Mandate auf allen politischen Ebenen im Land sei Zeichen der „harten und ehrenamtlichen Arbeit“. Die FWG stehe gleichzeitig für Tradition und Moderne und blicke deshalb auch in Eisenberg selbstbewusst nach vorne, sagte die Gastrednerin.

Dass die FWG „nicht Ideologien“ nachlaufe, sondern Lösungen für die Bürger suche, sagte Landrat Rainer Guth (parteilos), der ebenso wie die Jubilarin Jahrgang 1970 ist und als Gastgeschenk einen Gutschein für einen Baum mitbrachte. Der ehrenamtliche Einsatz in einer Kommune sei „die Wiege der Demokratie“, so der Landrat.

In Vertretung des erkrankten Bürgermeisters Bernd Frey (SPD) überbrachte der Erste VG-Beigeordnete Reinhard Wohnsiedler (SPD) Grüße. Er erinnerte an die seit 2009 auf VG-Ebene bestehende Koalition zwischen SPD und FWG, die zukunftsweisende und gute Entscheidungen getroffen habe. Auch Wohnsiedler überreichte als Geburtstagsgeschenk einen Baum-Gutschein.

Für ihren großen Einsatz und besondere Verdienste für die Arbeit der FWG Rheinland-Pfalz zeichneten die stellvertretende Landesvorsitzende und der Vorsitzende des FWG-Kreisverbandes, Manfred Boffo, die Altbürgermeister Adolf Kauth und den ehemaligen Rosenthaler Ortsvorsteher Detlef Osterheld mit der Goldenen Ehrennadel des Landesverbandes aus. Die „beiden Ikonen der FWG Eisenberg“ hätten sich in verschiedenen Ämtern und Positionen für die Ziele der FWG und zum Wohle der Bürger eingesetzt, sagte Boffo. Für Musik sorgte der Spielmannszug Eisenberg (Leitung: Johann Dewald). Zudem wurde mit einem Sketch und der „Zauberfee Michelle“ gefeiert.