Kürzlich ist die Straße Waldblick in Hettenleidelheim für rund 800.000 Euro saniert und ansprechend gestaltet worden, aber kein Autofahrer darf sie nutzen. Obwohl die Arbeiten bereits vor etlichen Wochen abgeschlossen wurden, ist sie beidseitig gesperrt – mit rot-weißen Gittern und einem Durchfahrt-verboten-Schild. Eva Mittrücker, die täglich an dieser „Baustelle“ vorbeiläuft, fragt verwundert: „Warum?“ Auch Ortsbürgermeister Steffen Blaga (CDU) ist nicht glücklich darüber, dass eine Sanierung, die ausnahmsweise früher (und nicht später) als geplant beendet werden konnte, nun irgendwie doch nicht fertig ist. Die Straße werde nur deshalb noch von Sperrgittern flankiert, weil eine finale Abstimmung mit den Behörden ausstehe, sagt er. Der Gemeinderat hatte beschlossen, den für die gerade beseitigten großen Schäden in der Fahrbahn mitverantwortlichen Durchgangsverkehr aus dem Gebiet herauszuhalten. Offen ist jedoch, wie das umgesetzt werden soll: Durch Poller, durch eine Beschilderung oder gibt es eine andere Lösung? Blaga: „Ich hoffe, dass ich diese Woche die Gespräche führen und die Straße dann für den Anliegerverkehr freigeben kann.“abf/Foto: Benndorf