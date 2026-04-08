Jeder Landesbeamte muss offenlegen, welche Nebentätigkeiten er übers Jahr hinweg ausgeübt hat. Das schreibt Paragraf 119 des Landesbeamtengesetzes seit fünf Jahren vor. Vor diesem Hintergrund musste auch Frank Rüttger (CDU), früherer Chef der VG Leiningerland transparent machen, welche Nebentätigkeiten und Ehrenämter er in seinem letzten Amtsjahr übernommen hat. Insgesamt waren es 16, darunter acht, die er wegen des Jobs als Bürgermeister übernommen hat. Dazu zählt die Mitgliedschaft in Gewässerzweckverbänden oder im Trägerverein der Musikschule Leiningerland. Darüber hinaus ist er Vorsitzender des CDU-Gemeindeverbands Leiningerland und des Ortsverbands Neuleiningen-Kleinkarlbach-Battenberg. Für drei Ämter hat Rüttger zusätzlich Geld bekommen. Die größte Summe, rund 2400 Euro, bekam er als Sitzungsgeld für seine Mitgliedschaft im Kreistag.